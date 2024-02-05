Ali Koç'tan kendisini istifaya çağıran Dursun Özbek'e: "Yüreği yetiyorsa..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Dursun Özbek arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara resmi siteden yayımlanan bir açıklama ile cevap verdi. Ali Koç, Dursun Özbek'i canlı yayına davet ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden; proje, bölücülük, patolojik, mağduriyet söylemleri, kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere FETÖ ile ilgili gerçekler, atanmış başkan ve kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa…"

Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;



* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 5, 2024

DURSUN ÖZBEK ALİ KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Dursun Özbek, Ali Koç'a sert sözlerle yüklenmişti. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezonun ilk toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp başkanlarına yaptığı bir konuşmaya değinen Özbek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Orada 20 tane ayrı takım vardı. Hepsi de Türk futbolu için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk yatar

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bunları diğer 19 takıma söylüyorsun. Böyle bir laf edilir mi? Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin"