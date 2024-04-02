Ali Koç'tan 'ligden çekilme' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çoğunluğun sağlanmasıyla başlayan olağanüstü genel kurulda sert açıklamalarda bulundu. Koç, ligden çekilmenin sezonu çöpe atmak olduğunu ve en son adım olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıkladı



Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Ali Koç "Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, en son opsiyon olarak değerlendirilen karar ligden çekilme olarak ifade edildi. Ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz" dedi.

Futbol faaliyetlerini yönetim olarak askıya almama kararında olduklarını söyleyen Ali Koç "Futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz. Çünkü bu konuda hazırlıklı olmamız gerek. Nasıl hazırlıklı olmamız gerek? Yurtdışında bir yapılanmamız olması demek. Faaliyetleri durdurmak amatör liglerden başlamak demek. Bir nebze aşarız, sonra da bir kulüple birleşiriz. Daha önce oldu. Hepsinin detaylı düşünülmesi gerekir. Doğru dürüst bir yurt dışı temasımız olmadan bu işe girmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ali Koç, Süper Kupa maçı ile ilgili de "İki kere taraftarımıza çağrıda bulundum. 2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin" diye konuştu.