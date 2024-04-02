Tarihi Fenerbahçe kongresi başladı: Ligden çekilme ihtimali görüşülecek

Fenerbahçe'de ligden çekilme ihtimalinin de görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Kulübün futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme ihtimali de kongrede görüşülecek.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı saat 17.00'de başladı.

17 Mart'ta Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarların sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması üzerine Ali Koç, olağanüstü kongreye gideceklerini ve ligden çekilmeyi de görüşeceklerini açıklamıştı.

Ali Koç, geçen hafta yaptığı açıklamada ise kongre üyelerine yüksek katılım çağrısı yaparak "İlk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi 1 hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiçbir şüphem yok" diye konuşmuştu.

Koç, kongrede üzerinde konuşulacak konular için "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" demişti

Koç, 3 seçeneği şöyle açıklamıştı:

1- Ligden çekilerek alt lige inmek



2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak



3- Yurt dışında bir takım almak