Ali Koç'tan taraftarlara Süper Kupa uyarısı: "Maça bilet almayın"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Süper Kupa finali için açıklamada bulundu.

Koç, sarı-lacivertli taraftarlara bilet almamaları ve herhangi bir seyahat organizasyonu yapmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Ali Koç açıklamasında, "TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için 7 Nisan Pazar günü saat 21:30'da Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.