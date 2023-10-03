Ali Mahir Başarır, Akkuyu CEO'sunun sözlerini paylaştı: Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Akkuyu Nükleer Santrali CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin sarf ettiği “Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" sözlerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Anastasia Zoteeva, nükleer santrale ilişkin sözleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Başarır, paylaşımında Zoteeva'nın “Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" sözlerine yer verdi.

Payaşımın ardından iktidarı eleştiren Başarır, "Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva: “Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz.

Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir.”



Bu açıklama malumun ilanıdır!

Bu… pic.twitter.com/th5UswMUYz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 2, 2023

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ KİME AİT?

AKP'nin seçim döneminde açılışını gerçekleştirdiği Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin ilk imza 12 Mayıs 2010 tarihinde atılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın web sitesinde proje şirketi %100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi bir anonim şirketi olarak belirtiliyor. Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında %80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan yaklaşık 25 bin kişi çalıştığı bilgisi yer alıyor.