"Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı" iddiası: Mahmut Tanal'dan açıklama geldi

Gazeteci Altan Sancar, CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı. Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi. Tanal ise, "Bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak kahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır" dedi.

CHP’de genel başkan adaylığı için imza tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı.

CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır “Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder” diyerek itiraz etti.

Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı.

Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

Ali Mahir Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi.

Sancar, "Yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP’liler durumu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananları Mahmut Tanal’a sordum ve kendisini aradım. Şu ana kadar cevap vermemeyi tercih etti. Başarır ise “Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım” dedi. Tanal’dan cevap gelmesi halinde paylaşacağım. Fakat yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP’liler durumu… — Altan Sancar (@altansancarr) October 19, 2023

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tanal, açıklamasında, "Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır" dedi.

Tanal, şöyle devam etti:

"Paylaşımınızda yer alan “Ali Mahir Başarır’ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım” iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz.

Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez."

Sayın Altan Sancar, sosyal medya hesabınızdan yer verdiğiniz iddialara ilişkin açıklamam şudur:



Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır.



Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine… https://t.co/eICneTBt4p — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 19, 2023

İKİ TARAF DA DURUMDAN RAHATSIZ

Genel merkez yönetimini desteklemeyen milletvekillerinin tepki gösterdiği imza toplama işlemi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in de gündemine geldi.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre her iki ismin de Meclis’teki ‘seyyar’ imza toplama işleminin hatalı olduğunu bildirdi.

Ancak imza toplama işleminin bir süre daha devam ettiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu için imza toplanma girişimini değerlendiren “değişimciler” sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.