Ali Palabıyık hakemliği bıraktı

TFF, Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın görevi bıraktığını açıkladı. Federasyon ayrıca Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın kariyerlerine VAR Hakemi olarak devam edeceği kaydedildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek. 23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şuana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz."

ALİ PALABIYIK'IN KARİYERİ

Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı.

2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır.

24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.