Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralandı

Tatil için Yunanistan'a giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın denizde kaza geçirdikleri bildirildi. Ağır yaralandığı aktarılan çiftin ilk müdahalesi Yunanistan'da yapıldı. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine İstanbul Amerikan Hastanesi’nde devam ediliyor.

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralandı. İki ismin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerine Türkiye'de devam edildiği belirtildi.

Leros Adası açıklarında zodyakla kayalıklara çarptığı belirtilen çiftin ilk müdahalesi Yunanistan'da yapıldı. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi.

İHA'nın aktardığına Ali Sabancı, Laros’ta bulunan bir hastanede İstanbul’dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı, daha sonra Bodrum’a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift deniz ambulansı ile Turgutreis Marina’ya getirildi.

Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı’ndan hava ambulansı ile İstanbul Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı’nın ise tedavisinin ardından Bodrum’dan ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildiği bilgisine de ulaşıldı.

Esas Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kazanın dün yaşandığı belirtilirken gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.