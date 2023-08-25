Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Esas Holding, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Çiftin Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bir deniz kazası geçirdiği ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.
Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir" denildi.
Açıklamada, "Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.
BODRUM'A GETİRİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Denizde geçirdikleri kaza sonucu yaralanan Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.