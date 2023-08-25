Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Esas Holding, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Çiftin Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Güncel 25.08.2023 13:26 Giriş: 25.08.2023 13:26

Güncelleme: 25.08.2023 13:37 Kaynak: AA

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