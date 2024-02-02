Ali Yerlikaya açıkladı: Deprem felaketinde can kaybı sayısı güncellendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremleri hakkında konuştu. Yerlikaya, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Depremde 38 bin 901 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Merkezi'nde 6 Şubat depremlerinin bilançosu ve yapılan çalışmalara ilişkin konuştu.

"Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik" diyen Yerlikaya, konteyner kente 691 bin afetzedenin bulunduğunu söyledi.

Yerlikaya, depremlerde 38 bin 901 binanın yıkıldığını, Deprem bölgesinden tahliye edilen depremzede sayısının 3 milyon 549 bin olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın (3 Şubat Cumartesi) AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Acıyı birlikte omuzladık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirdik.

Depremlerde 38 bin 901 bina yıkılmıştır. 3 milyon 549 bin depremzedenin tahliyesini sağladık. 691 bin afetzede konteyner kentte kalıyor.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.

2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.



Van’da, İzmir’de binaları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutları sahiplerine teslim edeceğiz."