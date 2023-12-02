Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Süleyman Soylu dönemi ile ilgili sorulan bir soruya Soylu döneminde yapılan operasyonlar hakkında bilgi vererek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkındaki soruya, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemindeki operasyonlara yönelik bilgi vererek yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sorulan sorular arasında, önceki Bakan Süleyman Soylu dönemine ilişkin sorular da yer aldı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de 8 Kasım'daki komisyon toplantısında Yerlikaya'ya, "Bu çeteler, örgütler nasıl ve ne zaman bu kadar boy saldı? Bu operasyonların soruşturmaları hangi tarihlerde başladı? Bu tarihleri bizimle paylaşmanız mümkün olabilir mi?" diye sordu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA SAYAÇ SIFIRLANDI MI?"

Şahin, Yerlikaya'nın göreve geldiğinden beri, Soylu'nun kadrolarını "temizlediği" ve aynı dönem artan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlediğine dair iddiaları da gündeme getirerek, "İçişleri Bakanlığı'nda sanki devir teslimden sonra var olan sayaç sıfırlanmış gibi bir görüntü var, sizce İçişleri Bakanlığı'nda saat ve sayaç yeniden sıfırlandı mı?" sorusu da yöneltti.

T24'ün aktardığına göre, Yerlikaya ise bu soruya Soylu dönemindeki operasyonlar hakkında bilgi vererek yanıt verdi:

"Son beş yılda (2018-2022) meydana gelen toplam 2 bin 102 organize suç olayında 27 bin 186 şüpheliye işlem yapılmış, 9 bin 651 şüpheli tutuklanmıştır. Genel olarak görüldüğü üzere, organize suç örgütlerine karşı devletimizin ilgili tüm kurumları ile koordineli bir biçimde süreklilik arz edecek şekilde operasyonlar yürütülmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önceliklerinden birisi olan 'huzurun kökleştirilmesi' hedefi doğrultusunda tüm suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonlara aralık vermeksizin devam edilecektir" yanıtı verdi.

Öte yandan Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu 2021 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin hazırladığı rapora göre bir yıl içinde toplam 85 organize suç örgütüne operasyon yapıldı. 2022 yılı içinde de organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı, 840 kişi tutuklandı.

Yerlikaya’nın göreve geldiği dört aylık süre içinde ise 38 suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 874 kişi gözaltına alındı, bunlardan 702’si tutuklandı. 594’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.