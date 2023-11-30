Süleyman Soylu’nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e açtığı telefonun arka planı

Gazeteci İsmail Saymaz, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.

Futbol dünyasında şok etkisi yapan, aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişinin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen skandallar zincirinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’i arayarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para kaptıran eski futbolcular için “Çocukların sorununu çözün” dediği iddiasının perde arkasını kaleme aldı.

Saymaz’ın bugün yayımlanan yazısında aktardığına göre, “Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera, nisan ayında Erdoğan'dan randevu istedi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı konuk evinde futbolcuları ağırladı.”

Erdoğan’ın yanında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da olduğunu belirten Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'i arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para kaptıran eski futbolcular için “Çocukların sorununu çözün” dediği iddia edilmişti.

Soylu, iddiaları yalanlamamıştı.



Bu telefonun arka planını öğrendim.



İddiaya göre Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera, nisan ayında Erdoğan'dan randevu istedi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı konuk evinde futbolcuları ağırladı. Yanında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vardı.



Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



Erdoğan, görüşmede, 'Bu olay nedir? Paraları nerede ve kime verdiniz?' diye sordu.

Üç futbolcu yaşadıklarını anlattı.



Erdoğan, dinledikten sonra Soylu'ya dönerek 'Olaya bir bakın. Hakan Ateş'e söyle, bu işi çözsün. Başka konular da oldu. Lafımızı dinlemediler. Gereken uyarıları yapın. İsterlerse bir gün içinde kapatırlar.'



Soylu, görüşme sonrası Ateş'i aradı.



Futbolcularla Beştepe arasındaki trafiğin halen sürdüğü ve Erdoğan'ın meseleyi takip ettiği ifade ediliyor. "

"SEÇİL ERZAN, FONDAKİ AKP'LİNİN YASAK AŞKIYMIŞ"

Öte yandan Saymaz, çok sayıda kişiden 45 milyon dolara yakın para toplayan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın, para alınanlar listesinde yer alan ancak davada şikâyetçi ya da şüpheli olarak yer almayan AKP Çorlu Belediye Meclis üyesi Nuri Köşkdere ile arasında ilişki yaşandığını yazdı.

Saymaz, Erzan’ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, dört yıl içinde 86 kez Bulgaristan’a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük’ün ifadelerine dayandırdığı yazısında, “Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor. Erzan, gişe memuruymuş. Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış. Hatta Köşkdere ile Yörük’ü Erzan tanıştırmış. Yörük, bu vesileyle Köşkdere’nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş. Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan’ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor” diye aktardı.