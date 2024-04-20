Ali Yerlikaya: DEM Partililerin hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi, şüpheli gözaltında

Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nde makam odasında mazbata nedeniyle düzenlenen kutlama sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik sözler nedeniyle müfettiş görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu U.G. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerel seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) kazandığı Sur Belediyesi'nde mazbata nedeniyle gerçekleştirilen kutlama sırasında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla ilgili yaşananlara ilişkin müfettiş görevlendirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, paylaşımında, şunlara yer verdi:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, yaşananların ardından yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu 'hakaret' içerikli ifadeleri kullandığı belirlenen U.G. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.