Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ali Yerlikaya: DEM Partililerin hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi, şüpheli gözaltında

Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nde makam odasında mazbata nedeniyle düzenlenen kutlama sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik sözler nedeniyle müfettiş görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu U.G. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 20.04.2024 12:44
  • Giriş: 20.04.2024 12:44
  • Güncelleme: 20.04.2024 17:57
Ali Yerlikaya: DEM Partililerin hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi, şüpheli gözaltında

Yerel seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) kazandığı Sur Belediyesi'nde mazbata nedeniyle gerçekleştirilen kutlama sırasında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla ilgili yaşananlara ilişkin müfettiş görevlendirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, paylaşımında, şunlara yer verdi:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, yaşananların ardından yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu 'hakaret' içerikli ifadeleri kullandığı belirlenen U.G. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"İstiklal Marşı ve Türk bayrağı" iddiası: Diyarbakır ve Mardin belediye meclisi toplantıları hakkında inceleme
DEM Parti Sözcüsü Doğandan Yerlikayaya: "Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın"
BirGün'e Abone Ol