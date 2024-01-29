Ali Yerlikaya duyurdu: Kilise saldırganları IŞİD'ci olabilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilise saldırısında son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "47 şahıs gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi. Saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı yurttaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan bir yurttaş hayatını kaybetti. Saldırganlar ilerleyen saatlerde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gelişmeleri açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, 30 ayrı adrese yapılan operasyonda saldırıyla bağlantılı 47 kişinin gözaltına alındığını, 2 saldırganın ise IŞİD'ci olduklarının değerlendirildiğini bildirdi.

Saldırganların yabancı uyruklu olduklarını aktaran Yerlikaya, şahısların Tacikistan ve Rusya uyruklu olduklarını aktardı. Bakan zanlıların ifadelerinin alındığını kaydetti. Yerlikaya, "Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı.Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz." dedi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“Bildiğiniz üzere bugün Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamada faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığımızı belirtmiştim.

“BİRİ TACİKİSTANLI, DİĞERİ RUSYALI”

Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu. DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayet ile ilgili zanlıların ifadeleri alınacak, olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır.

“1 HAZİRAN 2023'TEN BUGÜNE DAEŞ İLE İLGİLİ BİN 46 OPERASYON YAPTIK”

Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele diyoruz. 1 Haziran 2023'ten bugüne DAEŞ ile ilgili bin 46 operasyon yaptık. 2 bin 86 gözaltı, 529 tutuklu, 404 adli kontrol kararı alındığını da belirtmek istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.