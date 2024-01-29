Kilise saldırısını IŞİD üstlendi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı IŞİD üstlendi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD yayın organı Amaq Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; zanlıların saldırının ardından güvenli bir şekilde geri çekildiği belirtilirken, saldırının IŞİD liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak yapıldığı belirtildi.

Ancak henüz saldırı ile örgüt arasında bir bağlantı olup olmadığı dair resmi açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Latin Kilisesi’nde pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlere ateş açtı, saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurdu.