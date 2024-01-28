Latin Katolik Cemaati Ruhani Reis: Bir arada yaşamı tehdit edenler de aransın

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro'ya başsağlığı diledi. Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro ise "Sadece bu suçun failleri değil, aynı zamanda azmettiriciler, bu saldırıyı planlayanlar ile birlikte İstanbul'da ve sevgili Türkiye'mizde tüm inananların barış içinde bir aradaki yaşamını tehdit edenler de aransın." açıklaması yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro'ya başsağlığı diledi.

Patrik Barthomeos, Palinuro'yu telefonla arayarak, kilisedeki silahlı saldırıda hayatına kaybeden kişinin ailesine ve Katolik cemaatine taziyelerini iletti.

Yetkili makamların bu trajik olayı aydınlatmak için gerekeni ivedilikle yapacağına olan inancını dile getiren Bartholomeos, toplumsal barışın ve ülkedeki dini cemaatlerin uyum içinde bir arada yaşamasının engellenemeyeceğine işaret etti.

MASSİMİLİANO PALİNURO'DAN AÇIKLAMA

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Katolik Cemaati'nin Büyükdere'deki Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen saldırıdan üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Öldürülen kişinin ruhu ve ailesinin tesellisi için dua edildiğini aktaran Palinuro, şunları kaydetti:

"İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu olarak Katolik cemaati adına yetkililerden adaleti yerine getirmelerini ve yapılan kötülüğün kökünden kesilebilmesi için olayla ilgili hakikati araştırıp ortaya çıkarmalarını istiyorum. Sadece bu suçun failleri değil, aynı zamanda azmettiriciler, bu saldırıyı planlayanlar ile birlikte İstanbul'da ve sevgili Türkiye'mizde tüm inananların barış içinde bir aradaki yaşamını tehdit edenler de aransın. Ayrıca yetkililerden, Hristiyan cemaatlerinin huzur içinde yaşayabilmeleri ve kiliselerinde barış içinde ibadet edebilmeleri için güvenliği sağlamaya devam etmelerini diliyoruz."