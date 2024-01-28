Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Ali Yerlikaya, "Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise çok yönlü bir soruşturma başlatıldığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise saldırıyı kınadığını belirterek "Birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan C.T. hayatını kaybetti.

Pazar günü düzenlenen ayin sırasında kilisede bulunanların üzerine ateş açıldığı bildirildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisede saldırıya uğrayan C.T.'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

İMAMOĞLU: HUZURUMUZU BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırının ardından sosyal medya platformu X'te bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2024

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada çok yönlü bir soruşturma sürdürüldüğünü belirtti.

Tunç, şunları söyledi:

"İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."