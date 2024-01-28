Sarıyer'deki kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine yapılan silahlı saldırı hakkında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonrada çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi bilinmiyor” dedi. Genç, saldırıda yaşamını yitiren kişinin de Müslüman olduğunu söyledi.

Deniz Güngör

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan C.T. hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin BirGün’e konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, saldırının kiliseye yönelik olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Kilise papazının dua esnasında kapıdan girenleri görmediğini ve ilk silah patlamasında raflardan bir şeyin düştüğünü sandığını söyleyen Genç, “Papaz ikinci kez silah patladığında başını kaldırdığını söyledi. İlk silah patladığında zaten herkes kendini yerlere atmış. İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonrada çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi bilinmiyor” dedi.

'YAŞAMNINI YİTİREN KİŞİ MÜSLÜMAN'

Saldırıda yaşamını yitiren C.T.’nin kilise cemaatinden olmadığına dikkat çeken Genç, “Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş ki papaz bu kişiyi tanıyormuş, kendisinden ‘İyi bir insandı’ olarak söz etti. Sarıyer’de kiliselerin kapısı hep açıktır, herkes içeri girer birbirlerini tanırlar, husumet yaşanmamıştır. 15 yıldır burada belediye başkanıyım, buralarda büyüdük daha önce hiç böyle bir şey duymadım” ifadelerini kullandı.

BAŞKONSOLOS DA AYİNDEYDİ

Olay sırasında Polonya Başkonsolosunun da çocuklarıyla birlikte ayine katıldığına dikkat çeken Genç şunları aktardı: “Ön tarafta oldukları için kendilerine bir şey olmamış ancak çocukları ve ayindeki herkes çok ciddi etkilenmiş. Ayin sırasında 35-40 kişi kilisedeydi. İkinci silah patlamasından sonra papazı korumaya almışlar. Olayı gerçekleştirenler ise ellerini kollarını sallayarak çıkıp gitmişler. Silahla tarama gibi bir olay yaşanmamış münferit bir ateş var. Tarama olsa kiliseye gelmişler derdik ama bir kişi vurdular ardından başkasını da vuracaklar mıydı bilinmiyor.”