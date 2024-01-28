Sarıyer'de kiliseye yönelik silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler açığa çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli iki kişinin kiliseye girdiği ve saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen maskeli 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

SALDIRININ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kiliseye yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA'nın paylaştığı görüntülerde, maskeli iki kişinin kiliseye girdiği ve saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.