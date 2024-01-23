Ali Yerlikaya: Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmail Süner'in başında olduğu çetenin bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla çökertildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alanya merkezli Adana ve Maraş’ta eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında başında İsmail Süner'in olduğu suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

11 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya organize suç örgütünün Alanya'daki faaliyetlerini şöyle sıraladı:

*İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,

*Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,

* Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,

* Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,

* Darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,

* Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.