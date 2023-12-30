Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li Ünal'dan tepki

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmenin ardından gece saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Atatürk paylaşımı yaptı. Paylaşıma tepki gösteren AKP'li Aydın Ünal, "Gece darbe mi oldu yoksa" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının, kulüplerin Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankart ve tişörtlerle maça çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından iptal edilmesi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşım yaptı.

Sosyal medye hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşan Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ise Yerlikaya'nın tweetini alıntılayarak "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece gece darbe mi oldu yoksa?" sözleriyle tepki gösterdi.