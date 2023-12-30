İptal edilen Süper Kupa finali: Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlar 1 gündür sessiz

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak dün öğleden sonra başlayan tartışmaların ardından ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin siyasetçiler dahil toplumun farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlar sessizliğini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçı, öğle saatlerinden itibaren başlayan tartışmaların ardından ertelendi. Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanma planı, kulüplerin maça Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazılı pankart ile çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi üzerine iptal edildi.

Yaşanan tartışmaların ve uzun süren toplantıların ardından kulüpler maça çıkmadı ve gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Siyasetin ve toplumun farklı kesimlerinden kulüplere destek ve Suudi Arabistan'a protesto açıklamaları gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sessizliklerini bozmadı.

TARTIŞMALAR ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Maçla ilgili ilk tartışma, A Spor'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleriyle başladı. Röportajı saat 14.00 sularında basına düşen Koç, maça Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yer aldığı bir pankart ile çıkmak istediklerini belirtirken "Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş, tam netleşmedi konu" dedi.

Ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" açıklamasında bulundu. TFF ise konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurdu.

Tartışmaların büyüdüğünün anlaşılması üzerine siyaset ve sanat dünyasından bazı isimler de dahil toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükseldi. Sosyal medyada bir yandan kulüplere destek açıklaması yapıldı bir yandan da Suudi yetkililer protesto edildi.

YETKİLİLER SESSİZ

Ancak Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iptal edilen maçla ilgili devletin üst düzey yetkililerinden açıklama yapılmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmalar başladığından beri, 24 saatten uzun süredir sessizliklerini koruyorlar.

TEK AÇIKLAMA ÇELİK'TEN

Konuyla ilgili iktidar kanadından tek açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de henüz açıklama gelmedi.

TAKIMLARI TARAFTARLAR KARŞILADI

Öte yandan iki takım kafilesi dün gece İstanbul'a döndü. Galatasaray kafilesi 05.20'de İstanbul Havaalanı'na; Fenerbahçe kafilesi ise 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na geldi. İki takım da taraftarlar tarafından karşılandı.