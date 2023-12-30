Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın ismini değiştiriyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün akşam Riyad'da oynanması planlanan ancak kulüplerin sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından tarafından reddedilmesi üzerine karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü, maça ev sahipliği yapmak istediğini belirtirken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Değerli komşularım,



Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı… pic.twitter.com/dI93DIjXVh — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) December 29, 2023

Akpolat yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine'yi, kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz. Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın özel bir görsel alanı olacak" ifadelerini kulandı.