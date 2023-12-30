Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın ismini değiştiriyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Güncel
  • 30.12.2023 10:06
  • Giriş: 30.12.2023 10:06
  • Güncelleme: 30.12.2023 10:20
Kaynak: DHA
Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın ismini değiştiriyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün akşam Riyad'da oynanması planlanan ancak kulüplerin sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından tarafından reddedilmesi üzerine karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Beşiktaş Kulübü, maça ev sahipliği yapmak istediğini belirtirken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Akpolat yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine'yi, kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz. Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın özel bir görsel alanı olacak" ifadelerini kulandı.

Mansur Yavaş: Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin sokağını Atatürk posterleriyle donatıyoruz
Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Seasondan açıklama
BirGün'e Abone Ol

 

 

 