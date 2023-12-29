Suudi Arabistan'daki derbi sosyal medyanın gündeminde: Maça çıkmama çağrıları yapıldı

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe-Galatasaray arasında bugün oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi gerilim giderek tırmanıyor. İki takımın maça Atatürk pankartıyla çıkmasına ve maç öncesi İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verilmeyeceğine yönelik haberlerin üzerine sosyal medyada Fenerbahçe ve Galatasaray'a maça çıkmama çağrıları yapılıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün TSİ 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa finali öncesi gün içinde gelen haberlerle tansiyon yükseldi.

İlk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü taşıyan pankart ile maça çıkmak istediklerini ancak 'otoriteler' tarafından buna izin verilmediğini söyledi.

Ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" açıklamasında bulundu. TFF ise konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Süper Kupa öncesinde Suudi yetkililerin Riyad’da "Atatürk posteri", "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı", "Atatürk tişörtü" ve "İstiklal Marşı"na izin vermediğini yazdı.

"MAÇA ÇIKMAYIN" ÇAĞRILARI

Gelişmeler üzerine siyasetçiler, taraftarlar ve bazı gazeteciler, bu şartlar altında iki takımın da maça çıkmaması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptılar.

Deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, "Bayrağımız, İstiklal Marşımız, Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir. Çıkmayın maça!" mesajını paylaştı.

Bayrağımız, İstiklal Marşımız, Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir. Çıkmayın maça! — Ercan Taner (@ercantofficial) December 29, 2023

Oyuncu Zafer Algöz, "Büyük Atatürk’ün adından rahatsız olanlara Atatürk’ün evlatları gereken cevabı verir diye umut ediyorum…Maça çıkmayın geri dönün" ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk’ün adından rahatsız olanlara Atatürk’ün evlatları gereken cevabı verir diye umut ediyorum…Maça çıkmayın geri dönün.🙏 — zaferalgoz (@zaferalgoz) December 29, 2023

Tartışmalara CHP'den de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kulüplerin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin" dedi.

Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz.



Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor.



Kulüplerimizin arkasındayız.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 29, 2023

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Her iki takımımız da İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacak çünkü alınacak hiç bir kupa Atatürk'ten, İstiklal Marşımızdan ve Cumhuriyetimizden değerli olamaz" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu iki kulübe seslenerek maça çıkmamaları çağrısı yaparken organizasyonun içinde bulunanların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Buradan @Fenerbahce ve @GalatasaraySK kulüplerimize çağrım, İstiklal Marşı'mıza ve Atatürk'ümüze izin vermeme cüretini gösteren bir ülkede maça çıkmayın.



Bu millet sizi bağrına basacaktır.



Bu kadar beceriksizce bir organizasyona girişen bütün yetkililer de acil olarak istifa… — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 29, 2023

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç ise "Gidişiniz zaten yanlış oldu. Bari Galatasaray ile birlikte yanlıştan dönün ve maça çıkmayın" paylaşımı yaptı.

O halde o sahaya çıkmayın. Gidişiniz zaten yanlış oldu. Bari Galatasaray ile birlikte yanlıştan dönün ve maça çıkmayın. https://t.co/jtTuEZVANF — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) December 29, 2023

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt "Dolarla onur satanlara inadına bu maça" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Galatasaray ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Bu iddialar doğru ise; bir milim dahi geri adım atmayın, yanınızdayız!" dedi.