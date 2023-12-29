Suudi Arabistan'daki derbi öncesi kriz: TFF'den açıklama geldi

Suudi Arabistan'da bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atatürk pankartına otoritelerin izin vermediğini bildirdi. Suudi yetkililerin "Atatürk posteri", "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı", "Atatürk tişörtü" ve "İstiklal Marşı"na izin vermediği öne sürüldü. TFF'den yapılan açıklamada, İstiklal Marşı'nın okunacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak.

Müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'a yaptığı açıklamada, maça, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü taşıyan pankart ile çıkmak istediklerini açıkladı.

Koç, "Biz bu pankart ile çıkacaktık ama anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş. Tam netleşmedi konu" dedi.

İSTİKLAL MARŞI VE ATATÜRK POSTERİNE İZİN VERİLMEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Süper Kupa öncesinde Suudi yetkililerin Riyad’da "Atatürk posteri", "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı", "Atatürk tişörtü" ve "İstiklal Marşı"na izin vermediğini yazdı.

Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Suudi yetkililer kararından geri dönmezse iki takım da maça çıkmayacak.

Süper Kupa öncesinde Arap yetkililer Riyad’da dört şeye izin vermedi.



• Atatürk posteri

• Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı

• Atatürk tişörtü

• İstiklal Marşı



Araplar kararından geri dönmezse iki takım da maça çıkmayacak. FB ve GS U19 takımları da Riyad’da. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 29, 2023

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Suudi yetkililerin, Atatürk pankartı ve tişörtüne izin vermediği yönündeki iddialar gündeme gelirken, maçta Suudi Arabistan Milli Marşı’nın çalınmasının istendiği öne sürüldü.

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, konuya ilişkin açıklama yaptı. TFF'nin açıklamasında, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

"TAAHHÜTNAME VAR"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Altıntop, "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor" dedi.