Ali Yerlikaya: Organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik

Ülke genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonları ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalara değinen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik. Bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum ama bizim biraz daha işimiz var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili, "Organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik. Bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bir otelde basına kapalı düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Adana" başlıklı güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından konuşan Yerlikaya, daha önce İstanbul, Bursa, Konya, Mersin ve Ankara'da gerçekleşen güvenlik toplantılarının 6'ncısını Adana'da yaptıklarını söyledi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ KENDİMİZE SÜRE BİÇTİK"

Uyuşturucu ve organize suçla mücadele çalışmalarından da bahseden Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin nefesini kesmekte, organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmekte kararlıyız. Özellikle organize suç örgütleriyle ilgili kendimize süre biçtik. Bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.