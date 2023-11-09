Bakan Yerlikaya, Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu bildirdi. Yerlikaya, bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanların sayısının 156 bin 987 olduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

DEMANS HASTASI TUĞLUK'UN GÖZALTINA ALINMASI

Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'un, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yerlikaya, Tuğluk'un İstanbul Terörle Şube Müdürlüğünce "çağrıldığını" belirterek şunları söyledi:

"Talep üzerine, yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kesinlikle kelepçe takılmadan mahkemede ifade vermesi sağlanmış, ifade vermesinden sonra ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır."

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te verilen ihraç kararlarına yönelik de konuşan Yerlikaya, 2017-2023 yıllarında, 6 bin 591 personelin meslekten, 2 bin 528 devlet memurluğundan olmak üzere toplam 9 bin 119 personelin ihraç edildiğini söyledi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEN SURİYELİLER

Bugün itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanların sayısı 156 bin 987" dedi.

Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocuklarının, Türk vatandaşı olmadığının altını çizerek, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları da geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır, alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.