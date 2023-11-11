Alican Uludağ'dan kendisini tehdit eden MHP'li Yönter'e yanıt: Halkın çıkarlarını savunurum

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisi tehdit eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Daire üyelerinden Hakan Yüksel’in kızının nikah şahidi olduğunu yazan Alican Uludağ'ı tehdit etti.

Sosyal medya hesabından "Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın" sözleriyle gazeteci Uludağ'ı tehdit eden Yönter'e Alican Uludağ da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladığını hatırlatan ve kendisine Uğur Mumcu'yu örnek aldığını belirten Uludağ, "Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum" dedi.

Yönter'e danışmanı vasıtasıyla soru gönderme teklifinde de bulunan Uludağ'ın paylaşımı şöyle:

İzzet Bey, gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladım ve kendime Uğur Mumcu'yu ve O'nun gazeteciliğini örnek aldım. Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum. Ayrıca devlet benim olduğumu da ne olmadığımı da iyi… https://t.co/I43a3deJY7 — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 11, 2023

NE OLMUŞTU?

Alican Uludağ, AYM’yi hedef alan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, Yüksek Mahkeme’nin Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararını uygulamayan ve kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Daire üyelerinden Hakan Yüksel’in kızının nikah şahidi olduğunu yazmıştı.