Yargı krizinde yeni detay: MHP’li Yönter, Yargıtay üyesinin kızının nikah şahitliğini yapmış

AYM’yi hedef alan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, Yüksek Mahkeme’nin Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararını uygulamayan ve kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Daire üyelerinden Hakan Yüksel’in kızının nikah şahidi olduğu ortaya çıktı. Hakan Yüksel, Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Sivas Katliamı davasında zamanaşımı talep etmesiyle biliniyor.

Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla baş gösteren yargı krizinde yeni detay.

Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararı nedeniyle AYM’yi hedef alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinden Hakan Yüksel’nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. Yönter’in bu olaya dair yaptığı Instagram paylaşımını, gazeteci Alican Uludağ, bugün X platformunda gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımda Yönter, Yargıtay 3. Ceza Daire Başkan Vekili Hakan Yüksel için “dostumuz” ifadesini kullanıyor. 1 Temmuz 2022’de düzenlenen nikah töreninde ayrıca Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile MHP milletvekilleri Mehmet Bülent Karataş ve Sermet Atay’ın da şahitlik yaptığı belirtiliyor.

"AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/HemIW4Vkpv — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 11, 2023

Öte yandan Yargıtay üyesi Hakan Yüksel, Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Sivas Katliamı davasında zamanaşımı talep etmesiyle biliniyor. 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel, bir süre 16. Ceza Dairesi üyeliği yaptıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olmuştu.

BAHÇELİ'NİN SÖZÜNE ATIFLA “AYM’Yİ KAPATACAĞIZ” DEMİŞTİ

MHP’li Yönter, dün katıldığı TV100 yayınında AYM’yi hedef almıştı. “AYM'yi ya kapatacağız ya da yeniden yapılandıracağız” diyen Yönter, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil. AYM geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi."

Yargıtay Başkanlığı da dün akşam yaptığı basın açıklamasında Yönter ile benzer ifadeler kullanmış ve AYM'nin Anayasa'nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdiğini söylemişti. Açıklamada Yönter'in açıklamasına paralel ifadeler şöyle yer aldı:

"Bizatihi Anayasayı korumak amacıyla kurulan Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa’nın 83’üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14’üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır."