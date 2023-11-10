Özgür Özel: Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde konuştu. Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Özgür Özel, Erdoğan'a "Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin" diyerek seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden başlattığı yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe katılan avukatlara destek veren Özgür Özel, Yargıtay binası önünde sonlanan yürüyüşün ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne geldi.

"SEN DARBECİSİN"

Burada kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.

Anayasayı değiştirebilmek için AKP-MHP iktidarının yeterli milletvekili yok. Anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve buna yetkisini anayasadan alan cumhurbaşkanı destek veriyor. O, anayasadaki hükümleri koruyacağına Yargıtay ile birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmakta. Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin."