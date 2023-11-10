TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar Sıhhiye'den Yargıtay'a yürüdü

Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla Ankara'da bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden Yargıtay binasına yürüdü.

Yargıtay'ın, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden Ahlatlıbel'deki Yargıtay binasına yürüdü.

Yürüyüşe katılan avukatlar, ilk olarak saat 09.05'te Ankara Adliyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Anka'nın aktardığına göre Sıhhiye'deki adliyesi binası önünde basın açıklaması yapan Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, şunları söyledi:

"Bu ülkenin hukukçularına, bu ülkenin avukatlarına, bu ülkenin insanlarına hiçbir şekilde reva görülmemesi gereken, yargı eliyle hukuka sürülen kara lekenin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında başlayan çekişmenin bu ülkeye yansımalarını ne yazık ki her beraber yaşıyoruz. O yüzden, hukuka sürülen bu lekenin kaldırılması için ve buna bir son verilmesi için gelinen noktada yargının sürekli tartışmaların odağında olması ama en çok da siyasi amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasından duyduğumuz rahatsızlıkla bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukat meslektaşlarımızla, barolarla, baro başkanlarımızla birlikte nihai olarak cübbelerimizle Anayasalarımızı Yargıtay'ın önüne bırakacağımız bir süreci başlatıyoruz."

Avukatlar saat 09.30'da Sıhhiye'den yürümeye başladı. İlk olarak TTB binasına giden avukatlar adına konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, şunları söyledi:

"Atatürk'ün en büyük mirasım dediği Cumhuriyetin temeli hukuk devleti olmasından geliyor. Bugün hukuk devletinin maalesef ki anayasanın ihlal edilerek en ağır şekilde aşındırıldığı tarihsel bir süreci yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz süreç basit bir hakim içtihat farklılığı gibi yorumlandığı bir konu değildir. Süreç, kurumlar arasındaki çekişme olarak adlandırabileceğimiz bir kısır tartışma da değildir. Süreç, anayasanın ikinci maddesinin açıkça yok sayıldığı, artık bir hukuk devleti olup olmadığımızın tartışıldığı ve buna karar verileceği bir süreçtir. O yüzden tarihi bir sorumluluğumuz var ve aldığımız mirası hakkıyla yerine getirebilmek adına Türkiye'de savunmayı temsil eden avukatlar olarak bugün sesimizi ve sözümüz yükseltiyoruz."

Yürüyüş boyunca 'Hukuk siyasetin oyuncağı olamaz' ve 'Darbeye hayır' sloganları atıldı.

Avukatlar, saat 15.00 sularında Yargıtay binasına ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Yargıtay önüne geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: "ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BİR KALKIŞMA"

Daha sonra AYM önüne giden Özgür Özel, burada kısa bir açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.

'SEN DARBECİSİN'

Anayasayı değiştirebilmek için AKP-MHP iktidarının yeterli milletvekili yok. Anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve buna yetkisini anayasadan alan cumhurbaşkanı destek veriyor. O, anayasadaki hükümleri koruyacağına Yargıtay ile birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmakta. Sen anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin."