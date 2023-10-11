Alican Uludağ'dan kendisini tehdit edenlere yanıt: "Korkuyorsam namerdim"

Gazeteci Alican Uludağ, MHP'li bir yöneticinin Sinan Ateş soruşturmasındaki bazı şüphelilerin bırakılması için başsavcıvekili ile görüştüğü iddialarını haberleştirdiği için tehdit edildi. Kendisine yönelik hakaret ve tehditlere yanıt veren Uludağ, "Yaşamak gömleği üzerimde oldukça bu davayı yazacağım; herkes sussa da tek başına kalsam da" dedi.

Gazeteci Alican Uludağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, başsavcıvekili Ahmet Altun'a Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiğine yönelik iddiaları haberleştirdiği için tehdit edildi. Gazeteci Uludağ, tehditlere sosyal medya hesabından yanıt verirken meslek örgütleri de Uludağ'a destek oldu.

DW Türkçe'deki haberin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yönter, "Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin. Yargıda hesaplaşacağız" dedi. Hemen ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Alican Uludağ'a hakaret ederek "Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin" ifadelerini kullandı.

Kendisine edilen hakaretler ve tehditlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Alican Uludağ, "Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim" dedi. Uludağ, şu paylaşımı yaptı:

Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenler korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini… — Alican Uludağ (@alicanuludag) October 11, 2023

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK

Alican Uludağ'ın tehdit edilmesine ilişkin meslek örgütleri de açıklama yayımladı. Gazeteciler Cemiyeti, "77 yıllık bir basın meslek örgütü olarak, haberleri nedeniyle siyasetçilerin ya da diğer güç gruplarının hedefi haline gelen tüm meslektaşlarımızın arkasındayız" derken ÇGD ve TGS de Uludağ'a destek mesajları yayımladı.