İddia: MHP'li yönetici, Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması için başsavcıvekili ile görüştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, Başsavcıvekili Ahmet Altun'a Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiği öne sürüldü. Yönter, iddiayı haberleştiren gazeteci Alican Uludağ'ı hedef aldı.

Geçtiğimiz yılın sonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan soruşturma devam ediyor. DW Türkçe'den Alican Uludağ, iddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in soruşturmanın yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcıvekili Ahmet Altun ile Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Uludağ, görüşmede, Yönter'in soruşturmada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesini istediğinin iddia edildiğini yazdı. Tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile tartışan Altun'un ise soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirildi.

YARGITAY ÜYELİĞİ TEKLİFİ İDDİASI

Uludağ, görüşmenin MHP Genel Merkezi'nde yapıldığını yazarken "Yönter'in, Altun'dan avukat Serdar Öktem'in arasında bulunduğu bazı tutuklu MHP’lilerin tahliyesini sağlamasını istediği iddia edildi. Yönter'in bu talebe karşılık Altun'a 'Yargıtay üyeliği' teklif ettiği de dile getirilen iddialar arasında" ifadelerine yer verdi.

"ALTUN'U TANIRIZ ANCAK GÖRÜŞME OLMADI"

Savcı Altun'un MHP'li Yönter'e ne cevap verdiğinin bilinmediğini vurgulayan Alican Uludağ, cevap hakkı kapsamında ulaşmak istediği savcı Altun'un kendisine dönmediğini yazdı. TBMM'deki sabit hattan aradığı İzzet Ulvi Yönter'e ulaşamadığını belirten Uludağ, makamında görevli olan Meclis danışmanının "Ahmet Altun'u tanırız, ancak böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Yargı bağımsız" diyerek iddiaları yalanladığını yazdı.

"YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ"

Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yönter, "Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin. Yargıda hesaplaşacağız" dedi.