Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişme: MHP'li Olcay Kılavuz 'şüpheli' olarak dosyaya girdi

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında iki kritik gelişme yaşandı. Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz soruşturmanın “şüphelileri” arasına girerken, dosyada "başsavcıvekili" krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada çok önemli iki gelişme yaşandı.

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girdi. Ankara Başsavcılığı, Kılavuz’u “şüpheli” sıfatıyla soruşturmaya dahil etti.

Kılavuz’un ismi 14 Mayıs seçimlerinden yaklaşık 1 ay önce, “cinayete yardım” suçlamasıyla dosyaya kaydedilirken, o tarihte milletvekili olması nedeniyle dosyası ana dosyadan ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Dokunulmazlığının kalkması nedeniyle Kılavuz hakkındaki dosyanın, ana dosyaya yeniden eklenmesi bekleniyor.

Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma aşamasında Ateş’i öldüren tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkardığı öne sürülen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, eski MHP Mersin Milletvekili Kılavuz’un zaman zaman kullandığı bir evde gözaltına alındığı, bu sırada evde olan Kılavuz ile polisler arasında kriz yaşandığı ortaya çıkmıştı. Üçüncü kez gözaltına alınması sonrasında Demirbaş tutuklanırken, Kılavuz hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Bu arada MHP de Kılavuz’u 14 Mayıs seçimlerinde Mersin 4. sıradan aday göstermiş, Kılavuz’un seçilemeyecek sıraya konulması ise dikkati çekmişti. Kılavuz, seçim sonucunda TBMM’ye girememişti.

"BAŞSAVCIVEKİLİ KRİZİ" YAŞANIYOR

Öte yandan soruşturmada yeni bir başsavcı vekili krizi yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre, 20 Temmuz’daki adli tatil başlangıcında dosyayı koordinatör olarak yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer’den devralan Başsavcıvekili Ahmet Altun, dosyadaki delil durumunu görünce soruşturmadan çekilmek istedi. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Altun, Ankara Başsavcısı Ahmet Akça’ya giderek soruşturmadan çekilmek istediğini söyledi.

Ancak Başsavcı Akça, Altun’un bu isteğini geri çevirdi. Dosyada gelinen aşama ve delil durumunu gören Altun'un soruşturmadan çekilme talebi de kabul görmeyince apar topar izne ayrıldığı iddia edildi. Altun’un dosyada yaşanabilecek yeni gelişmeler nedeniyle tedirgin olduğu, dosyada imzasının bulunmasını istemediği öne sürülüyor.

Altun’un soruşturma dosyasına gelen çok önemli bir evrakın dosyaya girmemesi için özel bir çaba sarf ettiği ancak buna engel olamayınca çekilme kararı aldığı da iddia ediliyor.