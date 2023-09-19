Sinan Ateş cinayeti: Soruşturma, dosyaya ilk bakan savcıya geri verildi

Geçtiğimiz yıl sonunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davası, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi.

Ankara'da uğradığı suikst sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in soruşturması, üç savcı değiştikten sonra dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre bu gelişme üzerine dosya bir süre daha uzayacak.

Alican Uludağ, 14 Mayıs seçimlerini AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması üzerine dosyasının seyri yeniden değiştiğini yazdı. Habere göre dosya, başladığı savcıya dönerken soruşturmanın uzaması Ateş ailesini rahatsız ediyor.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı, soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı bilinmiyor.