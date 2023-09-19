Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sinan Ateş cinayeti: Soruşturma, dosyaya ilk bakan savcıya geri verildi

Geçtiğimiz yıl sonunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davası, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi.

Güncel
  • 19.09.2023 16:29
  • Giriş: 19.09.2023 16:29
  • Güncelleme: 19.09.2023 16:40
Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş cinayeti: Soruşturma, dosyaya ilk bakan savcıya geri verildi

Ankara'da uğradığı suikst sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in soruşturması, üç savcı değiştikten sonra dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre bu gelişme üzerine dosya bir süre daha uzayacak.

Alican Uludağ, 14 Mayıs seçimlerini AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması üzerine dosyasının seyri yeniden değiştiğini yazdı. Habere göre dosya, başladığı savcıya dönerken soruşturmanın uzaması Ateş ailesini rahatsız ediyor.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı, soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı bilinmiyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti TBMM Grup Danışmanı oluyor
Sinan Ateş dosyasına bakan savcılara yeni görev
Cinayete sessiz kalan Hacettepe Üniversitesi, Sinan Ateşin adını akademik kadrodan çıkardı
BirGün'e Abone Ol