Alışveriş sepeti ihtiyaçlarla doldu

Kasım indirimleri geride kalırken, yapılan araştırmalara göre indirimlerde sadece ihtiyaçlar karşılandı. AGS Global’in araştırmasına göre kasım ayı indirimlerinden faydalanan her 10 katılımcıdan 9’u ihtiyaç duyduğu şeyleri aldı. İndirimlerin gerçekliğine ise şüpheci yaklaşıldı.

BirGün/ANKARA

Tüm dünyayla eş zamanlı olarak "Muhteşem Cuma, Efsane Kasım" gibi indirim kampanyalarıyla dolu bir ay geride kaldı. Önceleri kasımın son haftasıyla sınırlı kalan bu kampanyalar artık kasım ayının tamamına yayılmaya başladı. Araştırma şirketi AGS Global’in gerçekleştirdiği araştırma hem toplumun kasım ayı indirimlerine yaklaşımına hem de kategori bazlı fiyatlara mercek tuttu.

1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında 864 kişinin katıldığı araştırmanın katılımcılarının üçte ikisi (%65,7) kasım ayı indirimi kapsamında alışveriş yaptığını belirtirken, %34,3’ü ise bu kasım ayı indirimlerinden faydalanmadığını ifade ediyor. Diğer yandan, kasım ayında indirim kapsamında alışveriş yapanların yarısından fazlası (%56,3) online mecrayı tercih ettiğini belirtirken, sepetini hem online hem fiziksel mecralardan dolduranların oranı ise %40,8.

Kasım ayı indirimlerinden faydalanan her 10 katılımcıdan 9’u (%91,6) sadece ihtiyacı olan şeyleri aldığını söylemekte olup, bu yıla enflasyon damga vurmuş gibi gözüküyor. “İhtiyacım olmayan şeyleri de aldım” diyenlerin oranı ise %8,4.

Katılımcılara en çok alışveriş yaptıkları kategoriler çoklu cevap ışığında sorulduğunda ise “kişisel bakım” (%67,6) her 3 kasım furyasından yararlanan alışverişçinin listesinde ilk sırada yer alırken, onu giyim, ayakkabı ve aksesuar (%62) ile tüketici elektroniği (%42,3) izliyor. Bu kategoride gıda cevabını verenlerin oranı %16,9 ile sınırlı kalırken, ev bakım ürünleri alanların oranı ise %14,1. Kasım ayında en az indirimlerinden faydalanılan kategori ise tiyatrodan kitaba birçok ürün ya da hizmeti içeren eğlence-kültür (%4,2).

"İNDİRİME İNANMIYORUZ"

Kasım ayı kampanyalarına ilgi göstermeyen her 10 kişiden 6’sının en temel gerekçesi “indirimlere inanmamak” olurken, “ihtiyacı olmayanların” oranı ise %35,1. Fiyatları uygun bulmayanlar (%16,2), bütçesi yetmetenler (%10,8) ve aradığı ürünü bulamayanlar ise %2,7.

Kasım ayı indirimlerinin genel algısı tüm katılımcılara sorulduğunda ise %57,4’ü kasım kampanyalarının gerçek anlamda indirimi yansıtmadığını ifade ederken, kararsızların oranı %20,4 oldu. Kasım kampanyalarını inandırıcı bulanlar ise %22,2 ile sınırlı kaldı.

EN ÇOK T-SHİRT FİYATLARI DÜŞTÜ

Araştırma kapsamında online veri toplama şirketi SenkronData işbirliğiyle gerçekleştirilen özel çalışmada ise on binlerce ürün pazaryerlerinden ve marka web sitelerinden taranarak önceki aya göre fiyat trendleri incelendi ve böylece kasım indirimlerinin gerçek bir indirimi yansıtıp yansıtmadığı analiz edildi. Buna göre kasım boyunca fiyatı en çok inen ürünler t-shirt (%29,1) ve sweatshirt (%26,8) gibi giyim eşyaları olurken, onu kozmetik (%21,9) izledi. Aksesuarlar (%19,9) ve pantolon-şortlar (%16,4) buna eklendiğinde fiyatı Ekim ayına göre ortalamada en çok inen ürünler moda ürünleri oldu.

Aynı analiz kapsamında fiyatı önceki aya göre sabit kalan ürünler ise sırasıyla telefon, beyaz eşya ve ankastre, smart home ürünleri, bisküvi ve çikolata ile soslar oldu.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, araştırmada madalyonun iki yüzüne baktıklarını vurguladı.

Güler, "Bir yanda tüketicilerin kasım ayı indirimlerine yaklaşımına odaklandık. Diğer yandan ise partnerimizle birlikte hangi ürünlerin gerçekten indirime tabi tutulduğunu gerçek zamanlı fiyat trend analizi ile takip ettik. Bu yıl enflasyonist baskının da etkisiyle indirimlerin gerçekliğine ilişkin şüpheci algının güçlendiğini gördük" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer yandan, tüketiciler olarak indirime inanmadık ancak alışverişsiz de kalmadık. Araştırma markalar için enflasyonist ortamda hem tüketiciye karşı samimi olmanın hem de dinamik fiyatlamanın önemini bir kez daha hatırlattı"