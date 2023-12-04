TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 62'ye yükseldi

TÜİK verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 3.28 artarken, yıllık yüzde 61.98 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53.40 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37.54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüde 92.86 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11.17 ile konut oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 129

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, kasım ayında yüzde 5.58 arttı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.