Alman tenisçi Korpatsch, Transilvanya Açık'ta şampiyon oldu
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Transilvanya Açık'ta Alman raket Tamara Korpatsch şampiyon oldu.
Kaynak: AA
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Transilvanya Açık'ta Alman raket Tamara Korpatsch şampiyon oldu.
Romanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde Korpatsch, kariyerinin ilk WTA finalinde Romanya'dan Elena-Gabriela Ruse'u mağlup ederek Transilvanya Açık'ı kazandı.
Finalinde, Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Korpatsch, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.
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