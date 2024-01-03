Alman yargısı kredi borcunu affetmedi: Demirören’e iflas kararı

Ziraat Bankası’na milyonlarca dolarlık borcunu ödemeyen Demirörenler’in Almanya’daki gayrimenkul şirketi hakkında, 240 milyon Euro kredi borcu sebebiyle geçici iflas kararı verildi. Mahkeme şirketin mal varlığının yönetimini de görevlendirdiği bir avukata devretti. Demirörenler, Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden birisi olan Upside Berlin’i yapıyordu.

Türkiye’de, Ziraat Bankası’ndan aldığı milyonlarca dolarlık kredi borcunu ödemeyen Demirören ailesi, Almanya’da aldığı krediyi ödemeyince mahkemelik oldu. Gayrimenkul şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Kararın nedeni, Tayfun Demirören’in Berlin’de 2014’te kurduğu Mikare Real Estate’in, 2020’de aldığı 240 milyon Euro krediyi ödememesi.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür, bugünkü "Alman yargısı borcu affetmedi: Demirören’e iflas kararı" başlıklı yazısında yazısında Demirören ailesinin Almanya’daki gayrimenkul şirketi hakkında, 240 milyon Euro kredi borcu sebebiyle verilen geçici iflas kararını yazdı.

MAL VARLIĞI YÖNETİMİ DEVREDİLDİ

2022 yılı denetim raporuna göre, Demirören ailesinin Ziraat Bankası’na 895 milyon dolar ana para, 25 milyon dolar da faiz borcu bulunduğunu anımsatan Özgür, Demirören ailesinin Almanya’da yürüttüğü milyon dolarlık gayrimenkul projesi için aldığı krediyi ödemeyince, Alman yargısının nasıl hızlıca harekete geçtiğini anlattı.

Özgür'ün aktardığına göre, Demirörenler’in Almanya’daki gayrimenkul şirketi hakkında, 240 milyon euro kredi borcu sebebiyle geçici iflas kararı verildi. Mahkeme şirketin mal varlığının yönetimini de görevlendirdiği bir avukata devretti.

Özgür'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Demirören Medya Grubu’nun yöneticisi ve Yıldırım Demirören’in kardeşi Tayfun Demirören, 2014 yılında Berlin’de Mikare Real Estate GmBH şirketini kurdu. Demirören Medya’nın da yönetiminde bulunan Tayfun Demirören’in şirketteki CV’sinde Mikare’den uzun uzun bahsediliyor. Çünkü oldukça pahalı ve Almanya’da ilgiyle izlenen bir proje bu.

Tayfun Demirören 2017 yılında da Friedrichshain’in merkezinde, Spree nehrinin yanı başında inşa edilen yarım kalmış ultra lüks Upside Berlin adlı gayrimenkul projesini devraldı. Yaklaşık 300 milyon Euro yatırım değerine sahip proje, 70 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu. 380 daire ile beraber ticari bölümleri de bulunuyor. Projenin asıl özelliği ise 22 ve 26 kat olan, 150 yıllık bir Alman çocuk hikayesinden esinlenerek adlarının Max and Moritz olarak konulduğu iki dev kule. Mikare’ye bağlı olan ve projeyi yürüten şirketin adı da Max and Moritz zaten.

Demirörenler, 2020 yılında bitirileceğini duyurdukları projeyi henüz inşaat aşamasındayken pazarlamaya başladılar. Hürriyet gazetesinde de sık sık ilanlarına rastlanan projeden, Türkiye’den de çok sayıda ismin lüks daire aldığı belirtiliyor. Ancak inşaatın yüzde 70’ine yakını bitmesine rağmen proje tam anlamıyla faaliyete geçemedi. Bunun sebebi olarak da mali imkanlar gösteriliyordu.

Nitekim Mikare şirketi, dünyada lüks ve büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapan bir fon olan Barings’ten Şubat 2020’de 3 yıllık vade ve değişken faiz oranına sahip 240.3 milyon euro kredi aldı. Kredi vaktinde ödenmedi ve Barings mahkemeye başvurdu. Charlotteburg Bölge Mahkemesi de 22 Ağustos 2023 günü, Max and Moritz hakkında geçici iflas kararı verdi. Kararda, taşınmaz mallar etkilenmediği sürece borçluya karşı icra tedbirlerinin uygulanması da yasaklandı. Yani başka borçluların projeye haciz koymasının da önü kapatılmış. Zira Barings’ten bir yıl önce de Linus Capital’den 88 milyon euro kredi alınmıştı."