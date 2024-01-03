ETİ Maden yönetimine 831 bin TL’lik maaş

ETİ Maden’deki her bir yönetim kurulu üyesine 2022’de asgari ücretlinin yıllık kazancının 35 kat üzerinde ödeme yapıldı. Toplam ödeme ise 831 bin TL.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, kamuda görev yapan ve büyük bölümü iktidara yakın olan bürokratların ağzının tadını kaçırmadı. 2012-2018 döneminde kullandığı hizmet binası için 30,6 milyon TL kira ödeyen, kiradan çıkmak amacıyla 219,3 milyon TL’lik bina inşa ettiren ETİ Maden’in yöneticilerine ödenen para dudak uçuklattı. Kurumda görevli bir yöneticinin 2022 yılındaki yıllık kazancının, asgari ücretlinin yıllık kazancının 35 kat üzerinde olduğu hesaplandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı mali tablolarına göre, kurumdaki yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere 2021 yılında 457 bin TL ödendi. Kurumun yönetimindeki isimlere yapılan ödemede 2022 yılında ise yüzde 82’lik artış yaşandı.

YÖNETİCİLER HUZURU BULDU

Verilere göre, ETİ Maden’in yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin 2022 yılındaki toplam maaşı 831 bin TL oldu. Öte yandan kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan dört isim, 2022 yılında 594 bin TL huzur hakkı aldı. Kurumda kişi başına düşen yıllık huzur hakkı, 148 bin 500 TL ile ifade edildi. Buna göre, ETİ Maden yönetimindeki bir ismin aldığı huzur hakkı ücreti, 2022’deki 4 bin 253 TL’lik asgari ücret üzerinden yapılan hesap ile bir asgari ücretlinin yıllık kazancını 35’e katladı.

∗∗∗

HİZMET BİNASI PARA YUTTU

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012-2018 döneminde kullandığı hizmet binası için ödediği kira nedeniyle eleştirilerin odağına oturdu. Kurumun, genel müdürlük binası olarak kullanmak üzere kiraladığı bina için altı yılda toplam 30,6 milyon TL ödediği bildirildi. Eleştiriler üzerine kendi binasını inşa etmek için çalışmalara başlayan kurum, 219,3 milyon TL’ye bina inşa ettirdi. Yeni hizmet binasının çevre düzenlemesi işlerinin toplam masrafı ise 8,2 milyon TL tuttu.