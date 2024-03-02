Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan 8 Mart için ‘Kadıncık Ana Konferansı ve Resepsiyonu’

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ‘Kadıncık Ana Resepsiyonu ve Konferansı’ düzenleyecek. 9-11 tarihleri arasında Mannheim Cemevinde gerçekleşecek konferansa Almanya’nın çeşitli bölgelerinden birçok kadın katılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın dört bir yerinde kadınlar yan yana gelecek. Kadınlar eşitsizliğe, şiddete, yoksulluğa, savaşa karşı seslerini yükseltecek.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mannheim Cemevi’nde, ‘Kadıncık Ana Resepsiyonu ve Konferansı’ gerçekleştirecek.