Almanya Başbakanı Scholz’dan Ankara’daki saldırıya Türkçe kınama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimini yayınlandığı Türkçe açıklamayla kınayarak, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıyı yayımlandığı Türkçe açıklamayla kınayarak, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.

Almanya, Ankara’da düzenlenen saldırıyı Türkçe mesaj ile kınadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca yaptığı açıklamada, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 kişi bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğeri öldürülmüştü. Saldırıda 2 polis yaralanmıştı.