Ankara'daki saldırıya dünyadan tepki

Bugün Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından dünyadan tepki ve destek mesajları geldi.

Bugün Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından dünyadan tepki ve destek mesajları geldi.

Türkiye'deki yabancı temsilcilikler, Ankara'daki saldırının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı.

Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı.

ALMANYA

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, paylaşımında, saldırı haberini yüreklerinde dehşetle izlediklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

FİNLANDİYA

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında, Ankara'da saat 09.30'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldiğini ve Türk makamlarından alınan bilgiye göre bunun bir intihar saldırısı olduğunu kaydederek "Yetkililere göre saldırının faillerinden ikisi öldü, iki polis memuru da yaralandı. Temsilcilik durumu izliyor." ifadelerine yer verdi.

FRANSA

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye bu sabah gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız." paylaşımında bulundu.

HOLLANDA

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında Ankara'daki saldırıda yaralananlara şifa diledi.

AB

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

MACARİSTAN

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yaptığı paylaşımda, patlamadan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek "Yaralanan polislere geçmiş olsun dilerim. Polis teşkilatına güvenliğimizi sağladıkları için de teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ

Norveç'in Ankara Büyükelçiliği de Türk yetkililerin Ankara'daki patlamaya intihar bombacısının neden olduğunu açıkladığını kaydederek yaralılara acil şifa diledi ve terörün her türlüsünü kınadıklarını ifade etti.

PAKİSTAN

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da "Bugün Ankara'da yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Pakistan, terör tehdidine karşı mücadelelerinde Türk kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesine yer verildi.

İSRAİL

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de Başbakan Ulf Kristersson'un ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye ile dayanışma mesajlarını paylaşarak desteğini gösterdi.

UKRAYNA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da paylaşımında, "Bugün Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınıyor ve lanetliyorum. Dünyamızda şiddet ve teröre yer yoktur. Vatandaşların güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan kahraman polis memurlarına acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

JAPONYA

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, paylaşımında, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun "Bugün Ankara’da gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Japonya, Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verdi.

İSPANYA

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği de saldırıyı şiddetle kınayarak "Tüm dayanışmamız Türk halkıyladır. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." şeklinde paylaşım yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığının mesajını paylaşarak saldırıyı kınadı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, güvenliği ve istikrarı sarsmayı amaçlayan, insani değerlerle ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terörizmin, daimi şekilde reddedildiği vurgulandı.