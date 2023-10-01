'Trol ordusu' Ebabil Harekâtı, Ali Yerlikaya'yı hedef aldı: "Soylu'ya çay verenleri sürmekle meşgul olunca..."

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "Ebabil Harekâtı" isimli sosyal medya hesabı, Ankara'da bombalı saldırı girişimine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı. Yapılan paylaşımda, "Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler" dedi. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Ebabil Harekâtı, hesabı kapatacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi.

Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bombalı saldırı girişiminin ardından yandaş sosyal medya hesabı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı.

2023'te CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "Ebabil Harekâtı" isimli sosyal medya hesabı, Yerlikaya'ya yüklenerek şu paylaşımı yaptı: ""Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş. Yok valla, terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön, Soylu'yla çalışmış bürokrat avına devam et."

Ebabil Harekâtı, gelen tepkilerin ardından başka bir paylaşımda bulunarak, kendi hesabından atılan tweetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yapılan paylaşımda, "Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bir çok arkadaşın admin olduğu bu hesap milletimizin ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVİNİ YAPTI

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti.

BMM’den ayrılırken şeref holünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı’nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz" sorusuna, “İçişleri Bakanı görevini yaptı” cevabını verdi.

EBABİL HAREKÂTI HAKKINDA

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 12 Ocak 2023'te Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ebabil Harekâtı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Ebabil kuşları, Süleyman Soylu'nun trol ordusudur" diyen Özel, "Ama maaşını kendisi değil İçişleri Bakanlığı, eski dönemde Çalışma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Ebabil Harekatı Telegram kanalı hakkında da bilgi veren Özel, "Eminimsi'nin (Emin Şen'in sosyal medya hesabının kullanıcı adı) yönettiği kanallar bunlar. Ebabil Hareketi, Derin Kuvvetler, İBB Kandil kadrosu hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler" demişti.