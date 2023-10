Siyasilerden Ankara'daki bombalı saldırı girişimine tepkiler

Ankara'da İçişleri Bakanlığ'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Siyasiler saldırı girişimine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimine siyasiler ve siyasi partilerden tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, "Ankara’da güvenlik güçlerimize karşı gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, can kaybı olmamasına şükrediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör her nereden her kimden gelirse gelsin tüm ülke olarak birlikte hareket edilmesi gereken bir insanlık suçudur. Geçmiş olsun Türkiyem" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi: "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.