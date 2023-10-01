TBMM Başkanı Kurtulmuş: İçişleri Bakanlığı sonuna kadar üzerlerine gitmekte kararlı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıya ilişkin “Çok titizlikle, bunların arkasında kimler varsa, ister birtakım güçler, ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığı’mız ve emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır” dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kurtulmuş şunları söyledi:

“Terörün arkasında nice desteklerin olduğunu, askeri, lojistik, istihbari ve hatta açık silah destekleri olduğunu biliyoruz ve yıllar içerisinde bugün örgütlerin nasıl büyütülüp palazlandığını biliyoruz. Çok titizlikle, bunların arkasında kimler varsa, ister birtakım güçler, ister birtakım çeteler olsun, bunların hepsinin üstüne gitmekte İçişleri Bakanlığımız ve emniyet kuvvetlerimiz sonuna kadar kararlıdır. Zaten iki tane saldırganın orada hemen etkisiz hale getirilmesi ve arkasından bütün bilgilerin hızlı şekilde tek elde toparlanıyor olması, olayın arkasında karanlığın aydınlatılacağı anlamına geliyor.”