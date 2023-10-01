Ankara'daki saldırıyı HPG üstlendi

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen saldırıyı PKK bağlantılı HPG üstlendi.

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen saldırıyı PKK bağlantılı HPG üstlendi.

Rudaw'ın haberine göre; açıklamada saldırının HPG’ye bağlı “Ölümsüzler Taburu” adlı grup tarafından düzenlediği kaydedildi. Açıklamada saldırının “Rojhat Zilan” ve “Erdal Şahin” kod adlı üyeler tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Saldırının geçen günlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden “Axin Muş” kod adlı Hülya Demirer için yapıldığı belirtildi.