Almanya'da faşist rüzgar: AfD, Federal Hükümetin bir parçası olmak istiyor

Avrupa'da aşırı sağ, ırkçı, neo faşist partilerin oy oranında görülen yükseliş dikkat çekerken Almanya'da aşırı sağcı AfD, Federal Hükümetin bir parçası olmak istediklerini açıkladı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla, ülkede artan oy oranlarına işaret ederek Federal Hükümetin bir parçası olmak istediklerini söyledi.

Chrupalla, Magdeburg kentindeki AfD kurultayında 600 delegeye hitap etti.

Anket sonuçlarına göre yüzde 20 civarında oy oranlarının olduğunu dile getiren Chrupalla, partisinin Federal Hükümetin bir parçası olmasını istediklerini belirtti.

Chrupalla, "Hükümet sorumluluğunu üstlenebiliriz. Daha fazlası için hazırız" diye konuştu.

Irkçı politikaları ile bilinen AfD'nin eş başkanı Chrupalla, konuşmasında, ayrıca ülkedeki diğer partilerin kendilerini dışlayarak işbirliği yapmaktan kaçınmasını da eleştirdi.

AfD Eş Başkanı Chrupalla, partilerinin sadece Yeşillerle işbirliğinden kaçındığını ve diğer koalisyon ortaklarına açık olduğunu ifade etti.

AfD kurultayında gelecek yılın haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için adayların belirlenmesi bekleniyor.