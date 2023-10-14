Almanya'da yakalanan insan kaçakçısı Türklerin sayısı arttı

Almanya'ya giden yasa dışı göçmen sayısında rekor artış kaydedilirken, bu durum yakalanan insan kaçakçısı sayısına da yansıdı. Ağustos sonuna kadar bin 681 kaçakçı yakalandığı bildirildi. Kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında bulunan Türk vatandaşlarının sayısında da son yıllarda belirgin artış kaydedildi.

Almanya'ya son iki yıldır yasa dışı göçmen sayısındaki artışa paralel olarak, sınır kontrollerinden sorumlu federal polisin yakaladığı insan kaçakçısı sayısının da arttığı bildirildi.

Yakalananlar arasında Türk vatandaşları ilk sıralarda yer alırken, Alman vatandaşı olan insan kaçakçılarının sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Muhalefetteki Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch'n bir soru önergesine yanıt veren Federal İçişleri Bakanlığı, son yıllarda insan kaçırdığı şüphesiyle yakalananların sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtti.

2021 yılında ülkeye yabancı insan soktuğu şüphesiyle yakalanan insan kaçakçısı sayısı toplamda 2 bin 132 olarak kaydedilirken, bu sayı geçen yıl 2 bin 728'e yükseldi. Bu sene ise 31 Ağustos itibarı ile bu sayının bin 683 olduğu bildirildi.

TÜRK VATANDAŞI KAÇAKÇI SAYISINDA DA BELİRGİN ARTIŞ

Almanya Federal Polisi'nin yakaladığı ve kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında da son yıllarda belirgin artış kaydedildi.

2021'de sadece 111 Türk insan kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle yakalanırken, bu sayı 2022'de 285'e yükseldi. Bu yıl Ağustos ayı sonuna kadar ise insan kaçakçılığı yapan 140 Türk'ün yakalandığı belirtildi.