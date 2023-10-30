Almanya'dan İsrail'e çağrı: Filistinlileri "yerleşimci şiddetinden" koruyun

Almanya, Filistinlileri "yerleşimci şiddetinden" koruması için İsrail'e çağrıda bulundu. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Hamas'a karşı 'kendini savunma' hakkını desteklediğini ancak İsrail'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine de karşı koyması gerektiğini söyledi.

Fischer, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddete dikkati çekerek "Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz" dedi.

"SORUMLULAR ADALETE TESLİM EDİLMELİ"

Bölgede hafta sonu korkunç olayların yaşandığına dikkati çeken Fischer, "İsrail'e, Filistinlileri aşırılık yanlısı yerleşimcilerin aktif faaliyetlerinden korumaya ve sorumluları adalete teslim etme çağrısında da bulunuyoruz. Batı Şeria'daki işgalci güç olarak İsrail, buradaki Filistinli nüfusun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama sorumluluğuna sahiptir. Filistinli ailelerin onlarca yıldır ikamet ettikleri yerlerde kalabilmeleri ve can korkusuyla atalarından kalma evlerini terk etmeye zorlanmamaları sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana artış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, radikal Yahudi yerleşimciler o tarihten bu yana Filistinli sivillere yönelik 280 saldırı düzenledi ve şu ana kadar en az 7 kişiyi öldürdü.